Assalto armato a blindato Cosmopol sulla SS 655 | colpo da 300 mila euro tra Foggia e Candela

Un tentativo di colpo armato si è verificato lungo la SS 655 tra Foggia e Candela, coinvolgendo un blindato dell’istituto Cosmopol. L’evento ha suscitato grande clamore e preoccupazione nella zona, con un furto stimato in circa 300 mila euro. La dinamica dell’assalto e le indagini in corso sono al centro dell’attenzione delle autorità e della comunità locale.

Un assalto armato a un furgone portavalori dell’istituto Cosmopol ha scosso il tratto della SS 655 che collega Foggia a Candela, in provincia di Foggia. A riferirlo sono i colleghi di Foggia Today. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, nei pressi di Ascoli Satriano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

FALLITO ASSALTO A BLINDATO DELLA COSMOPOL

