Assaltato un portavalori in Puglia | 300mila euro il bottino

Un assalto violento a un furgone portavalori si è verificato in Puglia, precisamente nel foggiano, con un bottino di 300 mila euro. I malviventi hanno utilizzato colpi di fucile e bombe, mettendo a segno un altro episodio criminoso nella regione. La polizia è al lavoro per individuare i responsabili e fare luce sull'accaduto.

Colpi di fucile e bombe; ancora un assalto a un furgone portavalori, ancora una volta in Puglia, nel foggiano. Questa volta è accaduto sulla statale che collega Foggia a Candela, nella zona di Ascoli Satriano, come mostrano queste immagini della Gazzetta del Mezzogiorno. Un commando armato, stando a quanto riferito dai testimoni composto da 8 persone, ha preso di mira il mezzo proveniente da Avellino ed è riuscito a sottrarre circa 300mila euro. Ecco cosa rimane del blindato dopo l’esplosione del portellone posteriore. L'azione è scattata appena dopo il tramonto; i malviventi avrebbero piazzato un camion di traverso sulla carreggiata, costringendo il furgone - con a bordo due guardie giurate - a fermarsi lungo la corsia d'emergenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Assaltato un portavalori in Puglia: 300mila euro il bottino

