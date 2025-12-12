Aspettando il Natale a Dresda

Dresda si prepara al Natale con un’atmosfera magica e ricca di tradizione. La città, celebre per i suoi mercatini dell’Avvento, accoglie visitatori con luci scintillanti, profumi di spezie e melodie natalizie. Tra il tintinnio dei campanelli e le note del Tannenbaum, Dresda si trasforma in un incanto di festa, offrendo un’esperienza autentica e suggestiva per grandi e piccini.

Atmosfera di festa nella città che ha dato vita alla tradizione dei mercatini dell’Avvento. Il tintinnio dei campanelli e le note del Tannenbaum. L’aroma avvolgente della cannella e il tostato della frutta secca, mescolata nei paioli ramati con lo zucchero caramellato. Miniere d’argento che coniano monete d’oro. Stelle appuntite con raggi di luce e carillon che si muovono per magia. No, non è l’incipit di un classico racconto di Natale. E’ solo parte di ciò che si può trovare a Dresda, splendida città della Sassonia tedesca, durante il periodo più magico dell’anno. Anche se la sua straordinaria bellezza si riflette, puntualmente ogni sera dell’anno nello specchio ondulante delle acque dell’Elba, in questo periodo, risulta particolarmente splendente grazie ai monili luminosi che la rendono ulteriormente brillante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Aspettando il Natale a Dresda

CONCERTO “ASPETTANDO NATALE” MusiCanto Quartet ? Domani, venerdì 12 dicembre 2025 Ore 21:00 Auditorium E. Fermi #ComunediCelano - facebook.com Vai su Facebook

Preparando e aspettando #Natale. #Avvento Vai su X

Aspettando il Natale 2025 a Santa Maria della Versa: mostra di presepi, quadri e artigianato artistico - Dal 16 novembre all’8 dicembre 2025 Palazzo Pascoli ospita “Aspettando il Natale” a Santa Maria della Versa: mostra di presepi, quadri e artigianato artistico nei weekend. Come scrive paviafree.it

Aspettando Natale (Di Maria) con Jose Mantineo, Vanni Di Maria ed Enzo Di Falco

Video Aspettando Natale (Di Maria) con Jose Mantineo, Vanni Di Maria ed Enzo Di Falco Video Aspettando Natale (Di Maria) con Jose Mantineo, Vanni Di Maria ed Enzo Di Falco