Asi cultura presenta vorrei un flauto… di traverso | teatro musica e formazione in scena a Milano

Asi Cultura presenta “Vorrei un flauto… di traverso”, uno spettacolo che combina teatro, musica dal vivo e scrittura scenica in un'originale commedia musicata. La prima ufficiale si terrà a Milano il 20 dicembre 2025 alle ore 20, offrendo un'esperienza artistica ricca di emozioni e coinvolgimento.

Un varietà in stile commedia musicata che unisce teatro, musica dal vivo e scrittura scenica. “Vorrei un flauto. di traverso” arriva a Milano con la sua prima ufficiale il 20 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso la Sala Teatrale San Giovanni Battista alla Bicocca (biglietti Eventribe), portando in. Milanotoday.it Campi Flegrei. . FOQUS APRE LE PORTE ALLA CULTURA, IACCHETTI PRESENTA IL NUOVO DISCO DI UGO GANGHERI - facebook.com facebook

TREND MACARENA DANCE FINITO MALE (Sofi cade e si fa male) #laslunas #shorts

Video TREND MACARENA DANCE FINITO MALE (Sofi cade e si fa male) #laslunas #shorts Video TREND MACARENA DANCE FINITO MALE (Sofi cade e si fa male) #laslunas #shorts