Ascolti tv i dati dell’11 dicembre 2025

I dati di ascolto della serata del 11 dicembre 2025 evidenziano il successo della serie Rai. In particolare, su Rai1,

Bene la serie Rai. Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha portato a casa 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share. Poi, su Canale5 Una Nessuna Centomila ha ottenuto 1.773.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 751.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 The Flash registra 676.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Splendida Cornice conquista 898.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 781.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Europa League – Basilea-Aston Villa ottiene 385.

