Ascolti tv i dati dell’11 dicembre 2025

361magazine.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati di ascolto della serata del 11 dicembre 2025 evidenziano il successo della serie Rai. In particolare, su Rai1,

Bene la serie Rai. Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, su Rai1  Un Professore 3 ha portato a casa 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share. Poi, su Canale5 Una Nessuna Centomila ha ottenuto 1.773.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 751.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 The Flash registra 676.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Splendida Cornice conquista 898.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio  totalizza 781.000 spettatori (6.3%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8  Europa League – Basilea-Aston Villa ottiene 385. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ascolti tv i dati dell821711 dicembre 2025

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’11 dicembre 2025

ascolti tv dati dell821711Ascolti TV 11 dicembre, chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e Una nessuna e centomila - In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha proposto ... Segnala fanpage.it

ascolti tv dati dell821711Ascolti tv ieri mercoledì 10 dicembre chi ha vinto tra Roberto Benigni, Chi l'ha visto e la Champions League - Ascolti tv mercoledì 10 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Roberto Benigni contro Chi l'ha visto, La Notte nel Cuore e la Champions League ... Riporta virgilio.it

Ascolti tv ieri: sfida accesa fra i di Rai 1 e Canale 5

Video Ascolti tv ieri: sfida accesa fra i di Rai 1 e Canale 5