Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025

Davidemaggio.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 11 dicembre 2025, Rai1 ha registrato ottimi ascolti con la messa in onda di

Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Una Nessuna Centomila ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  The Flash  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Splendida Cornice  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Europa League – Basilea-Aston Villa  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  A casa per Natale raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv gioved236 11 dicembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025

ascolti tv gioved236 11Ascolti tv 11 dicembre 2025: Un professore 3, Una nessuna centomila, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel - Ascolti tv 11 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Lo riporta superguidatv.it

ascolti tv gioved236 11Ascolti TV 11 dicembre, chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e Una nessuna e centomila - In prima serata, Rai1 ha puntato sulla fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale5 ha proposto ... fanpage.it scrive