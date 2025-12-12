Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025 Un Professore leader 20.7% Una Nessuna Centomila si ferma al 16.3%

Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3  ha interessato 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5  Una Nessuna Centomila ha conquistato 1.773.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 751.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1  The Flash  incolla davanti al video 676.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 898.000 spettatori (5.9%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 781.000 spettatori (6.3%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Europa League – Basilea-Aston Villa  ottiene 385. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

