Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025 Un Professore leader 20.7% Una Nessuna Centomila si ferma al 16.3%

Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Una Nessuna Centomila ha conquistato 1.773.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 751.000 spettatori pari al 5.7%. Su Italia1 The Flash incolla davanti al video 676.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 898.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 781.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Europa League – Basilea-Aston Villa ottiene 385.

