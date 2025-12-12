Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025 Un Professore guida la serata TV | Una Nessuna Centomila fatica a decollare

Giovedì 11 dicembre 2025, la serata televisiva vede protagonista Rai1 con il debutto di Un Professore 3, confermando il successo della serie. La programmazione si apre con questa produzione, mentre altri titoli come Una Nessuna Centomila hanno difficoltà a decollare, offrendo agli spettatori un panorama variegato di intrattenimento.

Nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, Rai1 ha confermato il successo di Un Professore 3, seguito da 3.397.000 spettatori con uno share del 20,7%. Su Canale5, Una Nessuna Centomila si ferma a 1.773.000 spettatori e al 16,3% di share, confermando un divario netto tra le due fiction. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 751.000 spettatori con il 5,7%, mentre su Italia1 The Flash tiene davanti al video 676.000 spettatori (4,4%). Rai3 con Splendida Cornice raggiunge 898.000 spettatori (5,9%), mentre Rete4 con Dritto e Rovescio totalizza 781.000 spettatori (6,3%). Su La7 Piazzapulita raccoglie 857.

