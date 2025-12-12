Ascolti tv dell’11 dicembre Alessandro Gassmann contro Fiorella Mannoia

La serata televisiva di giovedì 11 dicembre ha visto come protagonisti Alessandro Gassmann con Un Professore 3 su Rai 1 e Fiorella Mannoia su Canale 5 con il concerto Una Nessuna e Centomila.  Se la puntata della fiction Un Professore 3 ha come tema filosofico San Benedetto, Fiorella Mannoia ha voluto sul palco con sé per l’evento contro la violenza sulle donne grandi artisti del calibro di Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili. 🔗 Leggi su Dilei.it

