Ascoli Satriano | assalto a portavalori Sulla Foggia-Candela

Nel pomeriggio, sull’arteria tra Candela e Foggia, un assalto a un portavalori ha messo in allarme la zona. Il furgone Cosmoook, partito da Avellino, è stato preso di mira in un episodio che ha suscitato preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine.

Nel pomeriggio il furgone portavalori Cosmoook, partito da Avellino, stava percorrendo il tratto di strada statale tra Candela e Foggia. In territorio di Ascoli Satriano sono entrati in azione i banditi che con la consueta tecnica hanno bloccato l'automezzo. A bordo i due addetti dell'agenzia di vigilanza. I ladri sono fuggiti con un bottino stimato di trecentomila euro. Indaga la polizia.

Carabinieri arrestano 7 per assalto a furgone portavalori

Video Carabinieri arrestano 7 per assalto a furgone portavalori Video Carabinieri arrestano 7 per assalto a furgone portavalori

