Arzano al via il cartellone per Natale 2025 | domani l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale
Ad Arzano prende il via il cartellone natalizio 2025, con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale prevista per domani. Dopo l’accensione dell’albero in piazza Cimmino lo scorso 8 dicembre, la città si prepara a vivere un periodo ricco di eventi e iniziative dedicate alle festività natalizie.
Tempo di lettura: 2 minuti Con l’accensione dell’albero in piazza Cimmino, lo scorso 8 dicembre, si è aperto ufficialmente il periodo natalizio ad Arzano. L’Amministrazione comunale ha dato il via a un articolato cartellone di eventi pensato per coinvolgere famiglie, bambini e giovani, con iniziative diffuse sul territorio e appuntamenti culturali che accompagneranno la città per tutto il mese di dicembre. Il programma del Natale 2025 nasce dalla collaborazione tra il Comune di Arzano e gli altri enti istituzionali che hanno sostenuto le iniziative, in particolare la Città Metropolitana di Napoli e i POC della Regione Campania, confermando l’importanza del lavoro in rete per offrire occasioni di socialità, cultura e condivisione alla comunità. Anteprima24.it
