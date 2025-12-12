Artigianato d’eccellenza in fiera Cappelli scarpe ceramica e food La rassegna del bello e benfatto

Una fiera dedicata all’artigianato d’eccellenza, con stand di cappelli, scarpe, ceramica e specialità gastronomiche. Un percorso tra le eccellenze italiane e internazionali, per scoprire manufatti unici e assaporare i sapori del mondo, celebrando l’abilità artigiana che unisce culture e tradizioni diverse.

La Cappelleria Melegari, ad esempio, è stata fondata agli inizi del Novecento da Ferdinando Melegari, che dopo un viaggio in Francia apre il suo negozio al 19 di via Sarpi, a Milano. Dopo oltre mezzo secolo la tradizione si è tramandata di figlio in nipote. Il cappello ha raccontato gli stili e la storia, la crisi postbellica, la rinascita della moda, la destrutturazione dei modelli di copricapo del Sessantotto e poi il rinnovamento del digitale.

