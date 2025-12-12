Artena Città Presepe edizione 2025

Artena si prepara a vivere l’undicesima edizione di “Artena Città Presepe”, un evento che trasforma il centro storico in un magico scenario natalizio dal 8 dicembre al 6 gennaio 2026. Un ricco programma di mercatini, punti gastronomici e tradizioni renderà questa festa un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia tra luci, sapori e cultura locale.

