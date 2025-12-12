Artena Città Presepe edizione 2025
Artena si prepara a vivere l’undicesima edizione di “Artena Città Presepe”, un evento che trasforma il centro storico in un magico scenario natalizio dal 8 dicembre al 6 gennaio 2026. Un ricco programma di mercatini, punti gastronomici e tradizioni renderà questa festa un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia tra luci, sapori e cultura locale.
Artena si veste di magia e presenta una nuova edizione, la numero 11, di “Artena Città Presepe".Un ricco calendario di appuntamenti, dall'8 dicembre al 6 gennaio 2026, con:mercatinipresepi diffusi nel centro storicopunti gastronomici con sapori localiSarà un viaggio tra luci, tradizione e. Romatoday.it
Artena Città Presepe 2023 - Fino al 6 gennaio 2024, ad Artena sono in calendario cantine aperte per degustare delizie culinarie locali, presepi ... romatoday.itHa effettuato la sua prima corsa il Christmas Express! Anche per l’edizione 2025 di Artena Città Presepe torna il magico Trenino Natalizio che farà sognare grandi e piccini! ? Salta a bordo del Christmas Express e lasciati trasportare verso i vicoli del b - facebook.com Facebook