Arsenal-Wolverhampton sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici La partita giusta per Gyokeres

L'Arsenal sfida il Wolverhampton sabato 13 dicembre 2025 alle 21:00 in un match fondamentale per mantenere il primato in classifica. Dopo la recente sconfitta, i Gunners sono chiamati a una risposta convincente contro il fanalino di coda Wolverhampton, un appuntamento cruciale per consolidare la posizione e respingere la rimonta delle rivali.

La sconfitta al Villa Park ha lasciato l’Arsenal con soli due punti di vantaggio in classifica sul Man City e tre proprio sul lanciato Aston Villa dunque questa sfida contro il fanalino di cosa Wolverhampton è di quelle da non sbagliare. I Gunners si sono ripresi bene andando poi a vincere sul campo del Club . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Pronostico Arsenal vs Wolverhampton – 13 Dicembre 2025 - Wolverhampton assume grande rilievo nel contesto della Premier League: la sfida del 13 Dicembre 2025 alle 21:00 all’Emirates Stadio oppone ... news-sports.it