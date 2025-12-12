Arrivano le Geminidi le stelle cadenti più belle del 2025 | a che ora e come vederle tra il 13 e 14 dicembre

Le Geminidi, tra le piu' affascinanti stelle cadenti del 2025, illuminano i cieli tra il 13 e 14 dicembre. Un evento astronomico imperdibile che offre un'occasione unica per ammirare uno spettacolo celeste di grande suggestione. Ecco quando e come osservarle al meglio.

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre i cieli d'Italia saranno impreziositi dalle Geminidi, le più spettacolari stelle cadenti del 2025. Il fenomeno astronomico inizierà la sera del 13 e durerà per tutta la notte, durante la quale potremo vedere fino a 150 meteore all'ora in cieli bui e stellati. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

