Arriva nei negozi la lavatrice umana | ecco come funziona e quanto costa la macchina che ti lava e asciuga in 15 minuti al posto di fare la doccia

Ilfattoquotidiano.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra uscita da un film di fantascienza, ma è pronta a entrare nel mondo reale – a un prezzo riservato a pochi eletti. Si chiama Mirai Human Washing Machine ed è letteralmente una “lavatriceumana, un dispositivo di pulizia personale ad alta tecnologia che punta a sostituire ed efficientare la doccia. Sarà esposta ufficialmente dal 25 dicembre nel flagship store di Yamada Holdings a Tokyo, come riporta il Japan Times, anche se il rivenditore di elettronica non ha ancora comunicato la data esatta di messa in vendita. Il prezzo stimato è già noto: circa 60 milioni di yen, equivalenti a 385 mila dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

