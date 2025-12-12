Arriva il week-end di Santa Lucia | ecco come sarà il meteo tra sole e nebbia

Il week-end di Santa Lucia si avvicina portando condizioni climatiche variabili. L'anticiclone sub-tropicale continua a influenzare il Mediterraneo, garantendo tempo stabile e in gran parte soleggiato, anche se alcune aree potrebbero essere interessate da nebbia. Ecco cosa aspettarsi dal meteo durante il fine settimana.

Siamo entrati nella seconda decade del mese di dicembre e di inverno, in questi giorni, nemmeno l'ombra: l' anticiclone di matrice sub-tropicale continuerà a dominare la scena sul Mediterraneo e sul nostro Paese regalandoci un week-end con tempo stabile e in gran parte soleggiato ma non per tutti. Massima attenzione, infatti, alle nebbie spesso dense e anche in pieno giorno al Nord. Dove colpiranno le nebbie. Soprattutto nel periodo invernale, ormai lo sappiamo bene, l'alta pressione fa rima con la riduzione della visibilità in alcune zone d'Italia che non hanno un gran ricambio d'aria con gli inquinanti e l'umidità che si accumulano giorno dopo giorno nei bassi strati.

