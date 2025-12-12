Arriva il mercato dell’avvento tra presepi e cibo

Domenica il centro storico di Rubiera si trasforma in un suggestivo mercato dell’Avvento, offrendo un’atmosfera calda e luminosa tipica del periodo natalizio. Tra presepi artigianali e prelibatezze gastronomiche, l’evento celebra l’inizio delle festività, invitando residenti e visitatori a immergersi nello spirito natalizio con bancarelle e tradizioni.

Domenica il centro storico di Rubiera si prepara ad accogliere l’atmosfera calda e luminosa del Natale con il tradizionale mercato dell’Avvento. Fin dal mattino le vie del paese si animeranno con una ricca mostra di prodotti enogastronomici e artigianali accompagnata da musica e animazioni. In biblioteca i laboratori dedicati al Natale: dalla lavorazione della terra cruda per costruire un presepe, agli addobbi floreali concretizzati con materiali naturali. Piazza Gramsci diventerà il cuore del gusto con ciccioli fumanti, gnocco fritto, polenta, vin brulè e il gioco del salame insieme allo stand dei prodotti tipici della città tedesca di Neulingen, gemellata con Rubiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva il mercato dell’avvento tra presepi e cibo

Presepe 2024

