arrestata narges mohammadi nobel per la pace 2023 fermata durante una commemorazione a mashhad

Narges Mohammadi, Nobel per la Pace 2023, è stata nuovamente arrestata in Iran durante una commemorazione a Mashhad, dedicata all’avvocato per i diritti umani Khosrow Alikordila, scomparso il 5 dicembre. L’arresto si inserisce nel clima di repressione che colpisce attivisti e difensori dei diritti umani nel paese.

La premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi, è stata nuovamente arrestata in Iran mentre partecipava a una cerimonia in memoria dell'avvocato per i diritti umani Khosrow Alikordila, scomparso il 5 dicembre. L'organizzazione Hengaw ha reso noto che l'attivista è stata bloccata a Mashhad e successivamente condotta in una destinazione sconosciuta. Un arresto durante il congedo sanitario. Mohammadi sta scontando 13 anni e 9 mesi di carcere con l'accusa di attentato alla sicurezza nazionale, ma si trovava in congedo per motivi di salute dal carcere di Evin, noto per ospitare oppositori politici.

