arrestata mohammadi nobel per la pace e attivista anti regime bloccata dagli agenti mentre era a una cerimonia video

L’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, è stata arrestata, insieme ad altri oppositori al regime degli ayatollah, durante una cerimonia commemorativa nella città nord-orientale di Mashhad. Lo rendono noto i gruppi per i diritti umani iraniani, citati da Iran International. Mohammadi, che sta scontando una pena detentiva di 13 anni e nove mesi per accuse di sicurezza nazionale, è in congedo per motivi di salute, dopo un tumore al seno, dal carcere di Evin a Teheran. La Fondazione Narges Mohammadi ha precisato che la Premio Nobel è stata arrestata mentre partecipava alla cerimonia di lutto per Khosrow Alikordi, un importante avvocato per i diritti umani scomparso recentemente. Secoloditalia.it

