Arrestata in Iran Narges Mohammadi Nobel per la Pace nel 2023
Narges Mohammadi, nota attivista dei diritti umani e vincitrice del Nobel per la Pace nel 2023, è stata recentemente arrestata in Iran. La sua lotta per la libertà e i diritti civili ha attirato l’attenzione internazionale, suscitando preoccupazione per la sua condizione e per la situazione dei diritti umani nel paese.
Chi è Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023: leader del movimento ‘Donna, vita, libertà’ e icona della resistenza civile in Iran - L’attivista 53enne arrestata con modalità “violente” dagli agenti in borghese degli ayatollah a Mashhad: il blitz alla cerimonia commemorativa per Khosrow Alikordi. quotidiano.net
Iran: arrestata premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi - I gruppi iraniani per i diritti umani hanno affermato che le forze di sicurezza dell'Iran hanno arrestato la premio Nobel per la pace
