Arrestata con estrema violenza Nobel per la Pace fermata insieme ad altre 4 persone

Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace 2023, è stata nuovamente arrestata in Iran durante una cerimonia commemorativa a Mashhad dedicata all’avvocato Khosrow Alikordi. L’arresto, avvenuto con estrema violenza, ha coinvolto anche altre quattro persone, suscitando preoccupazione internazionale per la situazione delle opposizioni e dei diritti umani nel paese.

L’attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, è stata nuovamente arrestata in Iran durante una cerimonia commemorativa a Mashhad per il noto avvocato per i diritti umani Khosrow Alikordi. Secondo la sua fondazione, le forze di sicurezza l’hanno prelevata con estrema violenza insieme ad altri partecipanti, trasformando un momento di raccoglimento in un nuovo atto di repressione contro la società civile. Durante il memoriale, tenuto nel nord-est dell’Iran, agenti in borghese avrebbero circondato la folla e proceduto ai fermi. Tra gli arrestati, oltre a Narges Mohammadi, figurano le attiviste Sepideh Gholian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi e Alieh Motalebzadeh. Caffeinamagazine.it

Arrestata in Iran la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi: stava criticando il regime di Teheran - Narges Mohammadi arrestata a Mashhad durante una cerimonia funebre per l’avvocato Alikordi, attivista per i diritti umani ... fanpage.it

La Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata arrestata in Iran - Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e diversi altri attivisti durante una cerimonia di lutto nella città di Mashha ... quotidiano.net

Arresto dell’imam Sheikh Shahin a Torino: cresce la saldatura tra filopalestinesi radicali ed estrema sinistra https://share.google/gMyJ7YeNLEeE5hMaj Intanto la CEI - Conferenza Episcopale Italiana pensa bene di intervenire. Non mi é sembrato di aver raccol - facebook.com facebook