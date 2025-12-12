Arrestata ancora la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi | stava partecipando a una cerimonia

Narges Mohammadi, attivista e vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2023, è stata nuovamente arrestata mentre partecipava a una cerimonia pubblica. L'arresto, avvenuto in modo improvviso, l'ha portata in una località sconosciuta, suscitando preoccupazioni sulla sua sicurezza e sulla situazione dei diritti umani in Iran.

L’avvocata e attivista iraniana Narges Mohammadi, v incitrice del premio Nobel per la pace nel 2023, è stata arrestata – di nuovo – durante una cerimonia pubblica e portata in una località sconosciuta. Oltre a lei, sono stati arrestati molti altri attivisti, tra cui Sepideh Gholian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi e Alieh Motalebzadeh. L’arresto è avvenuto a Mashhad, città situata nel Nord-Est dell’ Iran. A renderlo noto sono stati alcuni gruppi per i diritti umani, inclusa la Fondazione Narges Mohammadi. L’arresto avviene dopo mesi di pressione a Mohammadi da parte delle autorità iraniane: nei mesi scorsi, l’attivista ha dichiarato di aver subìto anche pedinamenti e minacce di morte. Ilfattoquotidiano.it

