Armi a Kiev ultimatum di Forza Italia alla Lega sul decreto | Se non lo votano sarà serio problema politico Intanto è bagarre Ue sugli asset russi
Il dibattito sulle armi a Kiev si intensifica, con Forza Italia che lancia un ultimatum alla Lega sul voto al decreto. Nel frattempo, la questione degli asset russi all’interno dell’UE alimenta una crescente tensione tra gli Stati membri, evidenziando le divisioni sulle strategie di sostegno all’Ucraina e le ripercussioni politiche interne.
Non votare a favore, o anche solo astenersi, sul decreto per le forniture militari all’Ucraina aprirebbe “un serio problema politico”. A evocare lo scenario estremo di un no della Lega alle armi a Kiev è Forza Italia, nell’ennesima giornata di trattative internazionali per porre fine alla guerra. Giorgia Meloni ieri ha seguito l’andamento del negoziato, partecipando alla call dei Volenterosi. L’ennesima riunione con un nulla di fatto finale. Von der Leyen: “Decisiva la prossima settimana”. “Ho sentito i partner della Coalizione dei Volenterosi durante una settimana molto intensa di colloqui di pace. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
