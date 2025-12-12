Armi a Kiev nuove scintille

Matteo Salvini interviene sul tema delle armi a Kiev, sottolineando l'importanza della prudenza e della responsabilità. In un'intervista nel programma Porta a Porta, il leader della Lega chiarisce la posizione del governo, escludendo qualsiasi volontà di mettere in difficoltà l'esecutivo e richiamando alla moderazione in un contesto di tensioni internazionali.

"Nessuna intenzione di mettere in difficoltà il governo. Chiedo solo prudenza", dice Matteo Salvini nello studio serale di Porta a Porta. Sul decreto ucraina, tuttavia, la Lega non arretra di un passo per ora. Meglio dar tempo al tempo degli eventuali accordi di pace, se non altro per non rischiare di incorrere in pericolose incrinature della maggioranza; anche se finora non se ne sono mai verificate nelle precedenti undici edizioni del decreto di aiuti per Kiev e relative conversioni in legge. Che la partita ucraina sia dirimente lo dimostra la consegna del premio intitolato a Margaret Thatcher alla premier Giorgia Meloni nel corso di un evento organizzato presso l'Acquario romano dal think thank dei Conservatori europei di Ecr.

