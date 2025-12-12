Armato di coltello minaccia clienti e carabinieri allo Shopville Gran Reno | arrestato 38enne | VIDEO

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo armato di coltello ha causato scompiglio all’interno dello Shopville Gran Reno, minacciando clienti e forze dell’ordine intervenute sul posto. L’episodio ha portato all’arresto del 38enne, che è stato fermato dopo aver seminato il panico nel centro commerciale.

Un uomo armato di coltello ha seminato il panico all’interno del centro commerciale Shopville Gran Reno, minacciando sia i clienti che i carabinieri intervenuti. I militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di origine rumena con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Bolognatoday.it

Panico tra i clienti del centro commerciale Gran Reno: gira con coltello minacciandoli

armato coltello minaccia clientiPanico tra i clienti del centro commerciale Gran Reno: gira con coltello minacciandoli - Paura e terrore allo Shopville di Casalecchio dove il violento 38enne è stato immobilizzato solo con l’utilizzo del Taser: una volta in caserma ha anche tentato una rocambolesca evasione, ma è stato p ... msn.com

armato coltello minaccia clientiMinaccia i clienti con un coltello al centro commerciale: arrestato 38enne rumeno - La lama lunga quasi trenta centimetri stretta in pugno, le urla, la paura tra i passanti. pupia.tv

Immagine generica

Video CC: Armato di coltello minaccia i clienti del centro commerciale Shopville Gran Reno e i CC

Video Video CC: Armato di coltello minaccia i clienti del centro commerciale Shopville Gran Reno e i CC