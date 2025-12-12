Armato di coltello minaccia clienti e carabinieri allo Shopville Gran Reno | arrestato 38enne | VIDEO

Un uomo armato di coltello ha causato scompiglio all’interno dello Shopville Gran Reno, minacciando clienti e forze dell’ordine intervenute sul posto. L’episodio ha portato all’arresto del 38enne, che è stato fermato dopo aver seminato il panico nel centro commerciale.

Un uomo armato di coltello ha seminato il panico all'interno del centro commerciale Shopville Gran Reno, minacciando sia i clienti che i carabinieri intervenuti. I militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di origine rumena con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Video CC: Armato di coltello minaccia i clienti del centro commerciale Shopville Gran Reno e i CC

