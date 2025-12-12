Ariete Cancro e Bilancia i segni più fortunati

Nel 2026, alcuni segni zodiacali si distinguono per la loro fortuna, con Ariete, Cancro e Bilancia che si preparano a vivere un anno di importanti opportunità. Il colore simbolo di questa fase sarà il viola, associato a forza spirituale e trasformazione, segnando un periodo di crescita e rinnovamento per questi segni.

Il colore del 2026 sarà il viola, simbolo di forza spirituale e metamorfosi. L'oroscopo 2026 premia Ariete, Bilancia e Cancro. Branko ha già intuito dalla posizione degli astri indizi di quello che il 2026 ha in serbo per noi. Sarà Giove con il suo influsso benefico a dominare l'anno, e che ci spingerà ad agire, a uscire dal torpore. Simon & The Stars, invece, rivela che il nuovo anno porta con sé il coraggio di cambiare, di reinventarsi e di mettere in azione ciò che fino a ieri era rimasto solo un sogno. I grandi transiti parlano chiaro: Nettuno e Saturno entrano in Ariete.

DIAMO UNO SGUARDO AL 2024 ARIETE - CANCRO - BILANCIA

