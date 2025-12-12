Aria ' malata' a Napoli Cau Arpac | Il problema del biossido di azoto è noto da anni
A Napoli si registra una persistente crisi dell'aria, con livelli elevati di biossido di azoto. Cau di Arpac sottolinea che il problema è noto da anni, evidenziando le difficoltà nel garantire una qualità dell'aria conforme agli standard europei. Nel frattempo, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto delle normative ambientali.
La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione all'Italia per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente. La direttiva stabilisce valori limite per diversi inquinanti atmosferici che gli Stati membri devono rispettare, incluso il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Meteo: dopo il Fine Settimana la Pioggia laverà l'aria, parla il meteorologo Lorenzo Tedici - facebook.com Vai su Facebook
Non guarisce l'aria malata delle città - Un bilancio ancora troppo scuro quello di Mal'Aria di Legambiente, che stila la classifica delle città con più inquinamento atmosferico. Scrive rainews.it
MARIA NAZIONALE CIAO CIAO -video ufficiale-