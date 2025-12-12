Arezzo-Ravenna sfida di numeri Il mercato può cambiare le carte

Arezzo e Ravenna si contendono il vertice del girone B di Serie C in una sfida avvincente fatta di continui sorpassi e contro-sorpassi. Due squadre che, attraverso numeri e prestazioni, stanno scrivendo un capitolo emozionante di questa stagione, mantenendo alta la tensione e l’incertezza sulla classifica.

di Andrea Lorentini Sono le due regine del girone B di serie C. Ravenna ed, in rigoroso ordine attuale di classifica, stanno dando vita ad un duello entusiasmante fatto di sorpassi, controsorpassi, tentativi di allungo, fughe rintuzzate e nuovi strappi. A due giornate dal termine del girone d’andata la lotta per la promozione diretta in serie B sembra un affare per due. Settimana dopo settimana hanno sgretolato la resistenza della concorrenza, compreso l’Ascoli che al momento ha perso contatto dalla vetta e insegue a distanza. Analizzando ai raggi x giallorossi e amaranto ci accorgiamo che i numeri sono molto simili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

