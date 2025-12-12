Arezzo Casa | 70 interventi in provincia Ma i fondi regionali sono insufficienti

Arezzo Casa ha approvato il piano degli investimenti 2026-2028, che prevede circa settanta interventi tra il capoluogo e le vallate della provincia. Il progetto comprende manutenzioni straordinarie, iniziative PNRR, nuove costruzioni, recuperi e acquisti. Tuttavia, i fondi regionali disponibili risultano insufficienti per coprire tutte le esigenze individuate.

di Gaia Papi Il Consiglio di amministrazione Casa ha approvato la proposta del piano degli investimenti 2026-2028, documento cardine che delinea circa settanta interventi tra capoluogo e vallate: manutenzioni straordinarie, progetti Pnrr, nuove costruzioni, recuperi e acquisti. Una programmazione ampia, costruita dopo la verifica del patrimonio di circa 3.200 alloggi Erp distribuiti sull’intera provincia, che arriva però in un contesto di forte incertezza legato ai futuri finanziamenti regionali. Il piano è già stato inoltrato al Lode e ai 37 Comuni aderenti, che avranno tempo fino alla metà di gennaio per presentare osservazioni o modifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo Casa: 70 interventi in provincia. Ma i fondi regionali sono insufficienti

Appartamento in zona centrale Arezzo

Video Appartamento in zona centrale Arezzo Video Appartamento in zona centrale Arezzo

Cerca Video Caricamento del Video...

BAFFO CERCA CASA Bagnaia, Agazzi (Arezzo) 340 9756915 ... "BAFFO CERCA UNA NUOVA FAMIGLIA Ciao a tutti, vi vorrei parlare di Baffo, uno Springer Spaniel bianco e nero di 6 anni (li compirà il 14 gennaio 2026) con un cuore enorme e tanta bella - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo Casa: 70 interventi in provincia. Ma i fondi regionali sono insufficienti - 2028, documento cardine che delinea circa settanta interventi tra capoluogo e vallate: manutenzioni stra ... Come scrive lanazione.it

Arezzo Casa ha approvato la proposta del Piano degli Investimenti 2026-2028 - Il documento presentato dal CdA sintetizza le voci di spesa per circa settanta interventi tra città di Arezzo e vallate ... Lo riporta msn.com