Arcore l’iniziativa della destra contro la violenza sulle donne? Una mostra dedicata alle barbie

A Arcore, una mostra dedicata alle Barbie ha suscitato polemiche politiche, evidenziando come il celebre giocattolo, simbolo di infanzia per decenni, sia ora al centro di un dibattito sulla violenza sulle donne. L'iniziativa ha acceso discussioni sulla rappresentazione femminile e sulle tematiche di genere, trasformando un semplice gioco in un tema di attualità sociale e politica.

Per decenni ha tenuto compagnia a milioni di bambine che ci hanno giocato inventando le storie più disparate, oggi la Barbie è motivo di polemica politica. Succede ad Arcore, città amministrata da Fdi in provincia di Monza e Brianza, dove dal 6 dicembre al 18 gennaio 2026 è possibile visitare la mostra “Le donne: 500 fashion Barbie dolls” presso Villa Borromeo d’Adda. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in chiusura del mese di novembre dedicato alla lotta alla violenza di genere. E proprio la scelta di legare l’evento alla battaglia per la prevenzione, ha suscitato numerose contestazioni. Ilfattoquotidiano.it

