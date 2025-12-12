Archivio Epstein pubblicate nuove foto | compaiono Trump Clinton Allen e Bannon

Nuove fotografie dell'archivio Epstein sono state pubblicate dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, rivelando la presenza di figure note come Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen e Steve Bannon. Le immagini offrono ulteriori spunti sulle connessioni tra queste personalità e il controverso archivio, suscitando interesse e discussioni pubbliche.

Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell'archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso. I democratici: «Figure di alto profilo legate a Epstein».

