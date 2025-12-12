Archivio Benvenuto Cuminetti 323 spettacoli in edizione digitalizzata

Il 6 settembre 2000 si spegneva Benvenuto Cuminetti, figura di spicco nel panorama culturale di Bergamo. Conosciuto per la sua attività alla guida del Teatro Donizetti e per aver ideato la rassegna Altri Percorsi, il suo contributo è ricordato attraverso l’Archivio Benvenuto Cuminetti, che raccoglie e digitalizza 323 spettacoli della sua lunga carriera.

Bergamo. Teatro Donizetti. 25 anni fa, il 6 settembre 2000, ci lasciava Benvenuto Cuminetti, figura fondamentale della vita teatrale, e più in generale culturale, della Città di Bergamo nei suoi anni di Direzione Artistica della Stagione di Prosa del Teatro Donizetti, nonché di ideatore della rassegna Altri Percorsi. Oggi, la Fondazione Teatro Donizetti ne ricorda l’operato dedicandogli la Stagione di Prosa e Altri Percorsi 20252026 e con la costituzione dell’Archivio Benvenuto Cuminetti che, nell’arco di tre anni, porterà alla digitalizzazione dei filmati, ora conservati in formato analogico, di 323 spettacoli andati in scena al Teatro Donizetti dal 1983 al 2001, per complessive oltre 700 ore di riprese. Bergamonews.it Benvenuto dicembre Non perderti gli appuntamenti, le offerte e le attività proposte per questo mese! Corri su https://www.visitcuneese.it/ e #innamoratidelcuneese Archivio ATL del Cuneese - facebook.com facebook