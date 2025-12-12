Archeologia depredata dalla mafia operazioni a Catanzaro e Catania | 56 misure e reperti per 17 milioni sequestrati

Due operazioni delle DDA di Catanzaro e Catania hanno smantellato un vasto traffico illecito di reperti archeologici nel Mezzogiorno, sequestrando 56 misure e beni per 17 milioni di euro. Le indagini hanno portato alla luce due organizzazioni criminali specializzate nel saccheggio di siti storici, evidenziando un importante intervento contro il patrimonio culturale depredato dalla mafia.

Due distinte operazioni delle Direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro e Catania hanno svelato un imponente traffico illegale di reperti archeologici nel Mezzogiorno, smantellando due organizzazioni strutturate che saccheggiavano sistematicamente parchi e siti di alto valore storico. A conclusione delle indagini condotte dai carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale, sono stati emessi complessivamente 56 provvedimenti cautelari. In Calabria le misure sono undici – due in carcere e nove ai domiciliari – mentre in Sicilia sono state quarantacinque: nove in carcere, quattordici ai domiciliari, diciassette obblighi di dimora, quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria (due dei quali notificati all’estero) e una sospensione dall’esercizio d’impresa per il titolare di una casa d’aste coinvolta nel traffico. Ilfattoquotidiano.it

“Ghenos -Scylletium”, siti archeologici saccheggiati per alimentare il mercato clandestino: 11 arresti - Oltre alle misure cautelari sono scattate numerose perquisizioni in un'operazione contro la ‘ndrangheta ... quicosenza.it

Traffico illecito di reperti archeologici e ‘ndrangheta: maxi operazione dei Carabinieri TPC tra Calabria e Sicilia - Nella mattinata odierna, in Calabria e Sicilia, i Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G. strettoweb.com