Apri il Cuore | torna la Raccolta Alimentare dei Salernitani DOC in favore della Caritas di Salerno
L’associazione Salernitani DOC riporta in scena “Apri il Cuore”, la tradizionale raccolta alimentare a favore della Caritas di Salerno. Un’iniziativa di solidarietà che invita la comunità a contribuire per sostenere le famiglie in difficoltà, rafforzando il senso di condivisione e supporto nella città.
L’associazione Salernitani DOC annuncia il ritorno dell’iniziativa solidale “Apri il Cuore”, la raccolta alimentare dedicata al sostegno delle famiglie in difficoltà seguite dalla Caritas Salerno. L’appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, dalle 09:00 alle 13:00, presso. Salernotoday.it
Torna l'appuntamento con raccolta alimentare Unicoop Firenze - Oltre duecento associazioni toscane coinvolte, duemila volontari al lavoro, sezioni soci in prima fila, 125 punti vendita mobilitati per il primo appuntamento dell’anno con ... lanazione.it
17^ PASSO | DESERTI Apri le orecchie del mio cuore, Signore, ch'io oda la tua voce tra le voci del mondo. Apri gli occhi dell'anima mia, ch'io veda la tua luce tra le luci abbaglianti delle città. Poi andiamo! Non temo. Corriamo nel deserto, se è qui che il
