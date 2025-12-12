Apre il Museo Giordano Una nuova rinascita per l’ex manicomio

Domani si inaugura ufficialmente il Museo Giovanni Battista Giordano nel complesso di Maggiano, segnando una nuova fase di rinascita per l'ex manicomio. La riapertura rappresenta un importante passo nel recupero e valorizzazione di questo storico sito, offrendo un’opportunità di esplorazione culturale e storica per la comunità.

La riapertura del Museo Giovanni Battista Giordano nel complesso di Maggiano – che avverrà ufficialmente domani – è a tutti gli effetti una rinascita. Lo sottolinea con emozione Isabella Tobino, presidente della Fondazione omonima e nipote dello psichiatra che diede vita a un modello innovativo di cura non solo farmacologica del malato. Già nel 1979, infatti, il medico psichiatra Giovanni Battista Giordano, allora primario della Divisione Maschile dell’ospedale, direttore della biblioteca scientifica e collaboratore di Mario Tobino, avviò un primo tentativo di allestimento museale. Partendo dall’ampia e preziosa messe di strumenti storici del laboratorio chimico, delle apparecchiature terapeutiche e di tutta quella strumentazione che aveva segnato la vita dell’istituto, Giordano iniziò un complesso lavoro di catalogazione e inventariazione, lasciando descrizioni dettagliate e opere dedicate proprio alla ricostruzione della storia di Maggiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it