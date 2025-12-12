apre il giardino delle emozioni ispirato al film disney inside out

È stato inaugurato il Giardino delle Emozioni, ispirato al film Disney “Inside Out”, nel quartiere di Cinisello Balsamo, Campo dei Fiori. Questo spazio ludico offre giochi dedicati alle principali emozioni, promuovendo il benessere emotivo e la sostenibilità ambientale, creando un ambiente educativo e divertente per grandi e piccoli.

Un nuovo spazio ludico al quartiere cinisellese Campo dei Fiori, con i giochi dedicati alle principali emozioni, come la gioia, la rabbia, la tristezza, la paura, il disgusto e l’ansia, all’insegna della sostenibilità ambientale. Ieri mattina, in via Enrico Toti, è stato inaugurato il nuovo parco giochi, ideato da una progettista comunale che si è ispirata al celebre film “Inside Out“ della Disney-Pixar e alla fantasia dei sui figli e di Jordan, di 9 anni, che ha presentato le emozioni secondo la sua sensibilità, dimenticandosi del cartone animato e arrivando a un risultato unico e autentico. Hanno tagliato il nastro il sindaco cinisellese Giacomo Ghilardi, gli assessori della sua giunta, il cantante di Cinisello Vegas Jones e gli studenti dell’Istituto comprensivo "Garibaldi", coinvolti nel trucca-bimbi di "Antes Cinisello Nord Milano aps". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it