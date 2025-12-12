Appuntamenti nei teatri | classici e spettacoli Quante iniziative

La stagione natalizia a Bologna è ricca di appuntamenti nei teatri, tra classici e spettacoli innovativi. Tra gli eventi più attesi, il concerto ‘Bollicine’ dell’Orchestra Senzaspine si svolgerà il 26 e 27 dicembre al Teatro Duse, offrendo un mix di musica e circo contemporaneo con le esibizioni del Circo Paniko.

E' uno degli appuntamenti che, da molti anni, caratterizza la stagione musicale natalizia a Bologna. 'Bollicine' (in foto), l'attesissimo concerto delle feste dell'Orchestra Senzaspine si terrà il 26 e 27 dicembre al Teatro Duse, con uno spettacolo dove le pagine di Donizetti, Puccini e altri saranno scandite dai giochi e dalle acrobazie del Circo Paniko, una delle realtà più affascinanti del circo contemporaneo. Il Comunale Nouveau saluta la fine dell'anno con la messa in scena del capolavoro di Gioachino Rossini, 'Il Barbiere di Siviglia', con la regia di Federico Grazzini. Dal 19 al 30 dicembre.

