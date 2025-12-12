Appiccano il fuoco davanti all’agriturismo e distruggono scooter | sequestrata una tanica di benzina

Nella località di Racale, un incendio ha interessato uno scooter davanti a un agriturismo, causando ingenti danni. Sul luogo è stata trovata una tanica di benzina, suggerendo un atto doloso. L’episodio ha sollevato preoccupazioni nella comunità, mentre le forze dell’ordine indagano per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

RACALE – Qualcuno appicca l’incendio allo scooter e lo distrugge: rinvenuta sul posto una tanica di benzina. Un incendio, di chiara matrice dolosa, è stato registrato nelle scorse ore nelle campagne di Racale. Intorno a mezzanotte, ignoti hanno raggiunto la zona dell’agriturismo Tenuta San. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

