Appiano Gentile Inter | testa al Genoa allenamento a -2 dalla sfida

L'Inter si prepara alla sfida contro il Genoa con l'attenzione rivolta alle ultime notizie di formazione, infortuni e recuperi. A due giorni dal match, il focus è sull'allenamento a Appiano Gentile e sulle eventuali scelte di Inzaghi, in un contesto di attese e aggiornamenti che potrebbero influire sulla formazione della squadra.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta contestata in Champions con il Liverpool, continuano la preparazione alla gara di campionato col Genoa di domenica pomeriggio. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Internews24.com Booom Inter! Marotta fa impazzire i tifosi: “Colpo da 60 milioni” / Mercato - Il presidente nerazzurro ha messo nel mirino un calciatore seguito da tutte le big del calcio europeo: prevista un’asta in estate per lui ... msn.com Inter in ritiro ad Appiano Gentile. Chivu abbraccia il gruppo al completo - Si aprono le porte di Appiano Gentile e parte ufficialmente il ritiro agli ordini di Cristian Chivu. tuttomercatoweb.com Natale ad Appiano Gentile sta arrivando! Domenica 14 dicembre 2025 In Piazza della Libertà torna uno degli appuntamenti più attesi, con una giornata ricca di colori, profumi e tradizioni. Cosa troverai? Babbo Natale dalle 10.00 alle 14.00 per foto e c - facebook.com facebook © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: testa al Genoa, allenamento a -2 dalla sfida

L'arrivo dei giocatori dell'Inter al raduno di Appiano Gentile

Video L'arrivo dei giocatori dell'Inter al raduno di Appiano Gentile Video L'arrivo dei giocatori dell'Inter al raduno di Appiano Gentile