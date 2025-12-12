apollonio rodio la lunga notte di medea traduzione di stella sacchini

Le Argonautiche di Apollonio Rodio narrano la mitica spedizione degli Argonauti alla ricerca del vello d’oro, con un focus sulla figura di Medea, maga e innamorata di Giasone, che gioca un ruolo cruciale nel successo della missione e nei temi dell’amore e del tradimento.

Le Argonautiche sono un poema epico alessandrino in quattro libri, 6000 versi e tre proemi. Rievocano l’antichissimo mito degli Argonauti e la spedizione: Giasone, per rientrare in possesso del regno del padre usurpato dallo zio, è costretto a recarsi nella lontana Colchide per riportare di là il vello d’oro; dopo aver radunato il fior fiore degli eroi, salpa da Iolco a bordo della famosa nave Argo; arrivato in Colchide, il re Eeta si dichiara pronto a cedergli il vello, a patto che superi una prova difficilissima, quasi impossibile; ma niente è impossibile all’amore – Medea, figlia di Eeta, maga ed esperta erborista, si innamora follemente dell’eroe greco e decide di aiutarlo a superare la prova, tradendo così il padre e la famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it