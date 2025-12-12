Apa Confartigianato festeggia 80 anni e celebra l’artigianato con un libro dedicato alle nuove generazioni

Apa Confartigianato celebra 80 anni di attività, ricordando il suo ruolo nello sviluppo dell’artigianato italiano. Fondata nel 1945, l’associazione si impegna a promuovere le nuove generazioni attraverso un libro dedicato, sottolineando il valore e la vitalità di un settore fondamentale per l’economia e la cultura del Paese.

Un’associazione nata nel 1945, lo stesso anno in cui nasce l’Onu o la Banca Mondiale: simboli della volontà di creare nuove condizioni di stabilità, dialogo e sviluppo. “In quello stesso clima, nel nostro territorio - ha spiegato Giovanni Mantegazza, presidente di Apa Confartigianato - qualcuno. Monzatoday.it

