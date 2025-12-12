Anziano sfonda con l’auto la parete di un garage multipiano a Milano | resta in bilico a 8 metri di altezza

Un incidente a Milano vede un anziano rimasto sospeso a otto metri di altezza dopo aver sfondato con l’auto la parete di un garage multipiano. Sul luogo sono intervenute rapidamente le squadre dei vigili del fuoco, impegnate a mettere in sicurezza la situazione e a soccorrere il protagonista dell’accaduto.

Sul posto sono immediatamente intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno prontamente messo in sicurezza sia il veicolo che l'anziano. I professionisti, che provenivano dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco, hanno estratto il conducente dall'abitacolo per poi affidarlo ai soccorritori. Ildifforme.it

Milano, anziano sfonda con l'auto la parete di un garage: resta sospeso a 8 metri

Milano, anziano sfonda con l'auto la parete di un garage: resta sospeso a 8 metri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, anziano sfonda con l'auto la parete di un garage: resta sospeso a 8 metri ... tg24.sky.it

Sfonda la parete con l’auto e resta sospeso a otto metri di altezza: 84enne sotto shock ma illeso - Momenti di terrore per un anziano italiano rimasto sospeso a 8 metri d'altezza dopo una manovra errata in un'autorimessa milanese ... ilfattoquotidiano.it

Milano, incidente in via Zanella, anziano sfonda il muretto del garage e rischia di precipitare nel vuoto Paura al primo piano di un’autorimessa: l’auto resta in bilico per diversi minuti, salvato un 84enne #cronaca #Milano #vigiliDelfuoco #incident... 7giorni.in x.com

Cronaca A Milano, anziano sfonda finestra di un garage con l'auto che resta sospesa nel vuoto L'uomo, 84 anni, ha fatto una manovra sbagliata e per pochissimi centimetri si è salvato. L'auto è rimasta sospesa dopo aver attraversato la finestra di un garage a - facebook.com facebook