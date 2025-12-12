Anziano sfonda con l’auto la parete di un garage multipiano a Milano | resta in bilico a 8 metri di altezza

12 dic 2025

Un incidente a Milano vede un anziano rimasto sospeso a otto metri di altezza dopo aver sfondato con l’auto la parete di un garage multipiano. Sul luogo sono intervenute rapidamente le squadre dei vigili del fuoco, impegnate a mettere in sicurezza la situazione e a soccorrere il protagonista dell’accaduto.

Sul posto sono immediatamente intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, che hanno prontamente messo in sicurezza sia il veicolo che l'anziano. I professionisti, che provenivano dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco, hanno estratto il conducente dall'abitacolo per poi affidarlo ai soccorritori. Ildifforme.it

