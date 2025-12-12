Anziano sbaglia manovra in un parcheggio e rimane incastrato a 8 metri di altezza E' accaduto a Milano

Un anziano ha commesso una manovra sbagliata in un parcheggio multipiano di Milano, rimanendo incastrato a circa 8 metri di altezza. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l'uomo e liberarlo dalla vettura sospesa nel vuoto.

Una manovra errata e l’auto è finita per ritrovarsi sospesa nel vuoto all’interno di un parcheggio multipiano a Milano. Il conducente, un uomo di 84 anni, ha sfondato un muretto con vetrata al primo livello dell’autorimessa, rimanendo pericolosamente in equilibrio nel varco appena creato. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre l’anziano — visibilmente sotto. Feedpress.me

