Anziano sbaglia manovra in un parcheggio e rimane incastrato a 8 metri di altezza E' accaduto a Milano

Feedpress.me | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano ha commesso una manovra sbagliata in un parcheggio multipiano di Milano, rimanendo incastrato a circa 8 metri di altezza. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l'uomo e liberarlo dalla vettura sospesa nel vuoto.

Una manovra errata e l’auto è finita per ritrovarsi sospesa nel vuoto all’interno di un parcheggio multipiano a Milano. Il conducente, un uomo di 84 anni, ha sfondato un muretto con vetrata al primo livello dell’autorimessa, rimanendo pericolosamente in equilibrio nel varco appena creato. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre l’anziano — visibilmente sotto. Feedpress.me

Se ne parla anche su altri siti

anziano sbaglia manovra parcheggioAnziano sbaglia manovra in un parcheggio e rimane incastrato a 8 metri di altezza. E' accaduto a Milano - Una manovra errata e l’auto è finita per ritrovarsi sospesa nel vuoto all’interno di un parcheggio multipiano a Milano. msn.com

anziano sbaglia manovra parcheggioManovra sbagliata uscendo dal garage multipiano: 84enne sfonda la vetrata e resta con mezza auto sospesa nel vuoto VIDEO - (LaPresse) Ha sbagliato la manovra sfondando il garage al primo piano e rimanendo con l'auto sospesa. ilgazzettino.it

anziano sbaglia manovra in un parcheggio e rimane incastrato a 8 metri di altezza e accaduto a milano

© Feedpress.me - Anziano sbaglia manovra in un parcheggio e rimane incastrato a 8 metri di altezza. E' accaduto a Milano

Il marito sbaglia il parcheggio, la moglie perde le staffe: Che manovra di me**a!

Video Il marito sbaglia il parcheggio, la moglie perde le staffe: Che manovra di me**a!