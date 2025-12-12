anziano sbaglia manovra e rimane in bilico in un garage a 8 metri di altezza

Un incidente insolito si è verificato ieri a Milano, all’interno di un garage, coinvolgendo un anziano che ha commesso una manovra errata. L’automobile si è infilata attraverso una parete, rimanendo in bilico a otto metri di altezza, creando una scena che ricordava un cartone animato. L’evento ha suscitato grande sorpresa tra i presenti.

Un incredibile incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri all’interno di un’autorimessa di Milano a causa di una manovra errata Sembrava la scena di un cartone animato quando dopo un’inseguimento una delle macchine protagoniste sfondava la parete di un magazzino e rimaneva in bilico nel vuoto. Questo è quello che hanno pensato immediatamente gli altri automobilisti, i curiosi e i soccorritori chiamati sul posto per tirare fuori dalla vettura l’anziano conducente che, per colpa di una manovra calcolata male, ha letteralmente sfondato la parete di un garage multipiano rimanendo in bilico nel vuoto da un’altezza di otto metri. Cityrumors.it

