Anziani delle Cra il tradizionale pranzo con i Lions alla Parrocchia di Gesù Redentore

Nel clima natalizio che si diffonde in città, oltre un centinaio di anziani delle Case residenza delle Cra di Modena hanno iniziato i festeggiamenti domenica 14 dicembre con il tradizionale pranzo degli auguri offerto dai Lions Club. Un momento di convivialità e solidarietà che rafforza il senso di comunità e vicinanza durante le festività.

Mentre il clima natalizio si diffonde in città, per oltre un centinaio di ospiti delle Case residenza anziani di Modena i festeggiamenti prendono il via già domenica 14 dicembre con il tradizionale pranzo degli auguri offerto dai Lions Club di Modena.L’incontro conviviale, fatto di sapori e gusti. Modenatoday.it PRANZO DI AUGURI, DOMENICA LA TAVOLATA PER GLI ANZIANI DELLE CRA - Roberto Olivi Mocenigo, Già Governatore dei Lions e Presidente del Modena Host – Gianfranco Sabattini, Officer Distrettuale Lions Sedersi tutti insieme a tavola, nell ... tvqui.it A Scala torna il tradizionale Pranzo di Natale per gli anziani - Il Comune di Scala invita i concittadini dai 70 anni in su al tradizionale Pranzo di Natale, un'occasione speciale per condividere amicizia, serenità e lo spirito delle festività. ilvescovado.it Distribuzione dei Panettoni agli Anziani Un piccolo dono ai nostri anziani in vista del Natale: anche quest’anno il Comune di Cavagnolo, insieme alla Pro Loco e alla Polisportiva Cavagnolese, organizza la tradizionale consegna dei panettoni per i residenti - facebook.com facebook © Modenatoday.it - Anziani delle Cra, il tradizionale pranzo con i Lions alla Parrocchia di Gesù Redentore

PRANZO PRONTO IN 15 MINUTI?

Video PRANZO PRONTO IN 15 MINUTI? Video PRANZO PRONTO IN 15 MINUTI?