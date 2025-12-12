Anziani delle Cra il tradizionale pranzo con i Lions alla Parrocchia di Gesù Redentore

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel clima natalizio che si diffonde in città, oltre un centinaio di anziani delle Case residenza delle Cra di Modena hanno iniziato i festeggiamenti domenica 14 dicembre con il tradizionale pranzo degli auguri offerto dai Lions Club. Un momento di convivialità e solidarietà che rafforza il senso di comunità e vicinanza durante le festività.

Mentre il clima natalizio si diffonde in città, per oltre un centinaio di ospiti delle Case residenza anziani di Modena i festeggiamenti prendono il via già domenica 14 dicembre con il tradizionale pranzo degli auguri offerto dai Lions Club di Modena.L’incontro conviviale, fatto di sapori e gusti. Modenatoday.it

anziani cra tradizionale pranzoPRANZO DI AUGURI, DOMENICA LA TAVOLATA PER GLI ANZIANI DELLE CRA - Roberto Olivi Mocenigo, Già Governatore dei Lions e Presidente del Modena Host – Gianfranco Sabattini, Officer Distrettuale Lions Sedersi tutti insieme a tavola, nell ... tvqui.it

A Scala torna il tradizionale Pranzo di Natale per gli anziani - Il Comune di Scala invita i concittadini dai 70 anni in su al tradizionale Pranzo di Natale, un'occasione speciale per condividere amicizia, serenità e lo spirito delle festività. ilvescovado.it

anziani delle cra il tradizionale pranzo con i lions alla parrocchia di ges249 redentore

© Modenatoday.it - Anziani delle Cra, il tradizionale pranzo con i Lions alla Parrocchia di Gesù Redentore

PRANZO PRONTO IN 15 MINUTI?

Video PRANZO PRONTO IN 15 MINUTI?