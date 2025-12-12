Una caduta di un’anziana donna in via Fratini a Terni ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le luminarie natalizie presenti in casa hanno ostacolato le operazioni di soccorso, complice la presenza di ostacoli che hanno complicato l’accesso. L’intervento è avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina, in un contesto di emergenza domestica.

Terni, 12 dicembre 2025 – Complesso soccorso a persona in via Fratini a Terni. Poco dopo le 11 di questa mattina, 12 dicembre, i vigili del fuoco della centrale ternana sono stati chiamati per soccorrere una anziana donna caduta in casa, dove si trovava da sola. L’anziana era impossibilitata a rialzarsi. Tuttavia la presenza delle luminarie natalizie per la strada e l'impossibilità di essere trasportata sulle scale interne del palazzo in cui risiedeva hanno richiesto alla squadra intervenuta di adottare tecniche speleo-alpino-fluviali per effettuare il soccorso. La donna è stata prima soccorsa dai sanitari, ai quali era stata aperta la porta passando dalle finestre del quarto piano, poi è stata caricata sulla barella e, appesa sotto il cestello, portata fino a terra e consegnata nuovamente agli operatori sanitari che l'hanno trasportata in ospedale. Lanazione.it

Anziana cade in casa, le luminarie natalizie ostacolano il soccorso

