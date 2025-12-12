Antonioli racconta le gesta del ’gueriero’ Malatesta

Domani alle 16.30, alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo, sarà presentato il volume

Domani alle 16.30 alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo sarà presentato il volume " Malatesta il 'gueriero'. E le horrende guerre de Italia ". L'autore è Andrea Antonioli, ricercatore storico, che fa emergere dalle nebbie della storia, una figura potente e dimenticata: Malatesta il "Gueriero", protagonista delle "horrende guerre de Italia" e simbolo dell'audacia rinascimentale. Dopo anni di ricerche sulle tracce di uno dei più indomiti condottieri della nostra storia, ha preso forma il nuovo libro del pluripremiato autore cesenate, e anche un documentario, frutto della collaborazione tra il "Centro Studi Olim Flaminia", "I Nuovi Orizzonti" del videomaker Stefano Caranti e il Centro Operativo di Cinema e Televisione di Ferdinando De Laurentiis.