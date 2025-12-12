Antonioli racconta le gesta del ’gueriero’ Malatesta
Domani alle 16.30, alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo, sarà presentato il volume
Domani alle 16.30 alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo sarà presentato il volume " Malatesta il ‘gueriero’. E le horrende guerre de Italia ". L’autore è Andrea Antonioli, ricercatore storico, che fa emergere dalle nebbie della storia, una figura potente e dimenticata: Malatesta il "Gueriero", protagonista delle "horrende guerre de Italia" e simbolo dell’audacia rinascimentale. Dopo anni di ricerche sulle tracce di uno dei più indomiti condottieri della nostra storia, ha preso forma il nuovo libro del pluripremiato autore cesenate, e anche un documentario, frutto della collaborazione tra il "Centro Studi Olim Flaminia", "I Nuovi Orizzonti" del videomaker Stefano Caranti e il Centro Operativo di Cinema e Televisione di Ferdinando De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Congratulazioni a Laura Antonioli, laureata magistrale in architettura all'Università Iuav di Venezia con la tesi “Vione-Visione. Istantanee di un borgo alpino” (relatrice Esther Giani), vincitrice del Premio di Ricerca per la Sezione Tematica 4 (Caratteristich - facebook.com Vai su Facebook
"MACELLERIA ANTONIOLI S.N.C. DI CECINI MAURO E C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Antonioli racconta le gesta del ’gueriero’ Malatesta - 30 alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo sarà presentato il volume " Malatesta il ‘gueriero’. Scrive ilrestodelcarlino.it