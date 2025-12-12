Antisemitismo in Italia | 766 episodi in nove mesi crescono minacce e aggressioni

Nel 2025, l’antisemitismo in Italia si presenta come un fenomeno in crescita, con 766 episodi registrati nei primi nove mesi dall’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC. L’aumento di casi, anche di natura più grave, evidenzia un fenomeno che sta diventando sempre più presente e preoccupante nel panorama sociale italiano.

L’ antisemitismo in Italia non è più un fenomeno marginale né episodico. Nei primi nove mesi del 2025 l’Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC ha registrato 766 episodi, 82 in più rispetto allo stesso periodo del 2024, con un incremento che riguarda non solo il numero dei casi ma anche la loro gravità. È quanto emerge dalla Relazione su atti e discorsi antisemiti in Italia (gennaio-settembre 2025), che restituisce l’immagine di un clima sempre più deteriorato e di una crescente assuefazione sociale all’odio antiebraico. Le diffamazioni e gli insulti restano la forma più diffusa, soprattutto sul web, ma il dato che più preoccupa è la progressione delle aggressioni fisiche, salite a 11 casi in soli nove mesi: il numero più alto mai registrato in un periodo analogo. Panorama.it

**ANTISEMITISMO: ALLARME CEI, IN DRAMMATICA CRESCITA'** = La Nota pastorale denuncia anche diffusione di islamofobia e cristianofobia Roma, 05 dic. - (Adnkronos) - I Vescovi italiani , nella Nota pastorale 'educare alla pace disarmata e disarmante' - facebook.com Facebook

L'allarme dell'Ucei: "Antisemitismo in crescita, 766 episodi e oltre 50 denunce in Italia" - "Più di 50 denunce sono state presentate come Unione su diverse situazioni gravi. msn.com

L’hotel vietato agli ebrei e l’antisemitismo in Italia - La vicenda dell’hotel di Selva di Cadore non è che l’ennesimo episodio che mostra come la narrazione antisemita stia facendo sempre piu’ proseliti anche in Italia. panorama.it