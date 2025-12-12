anticipazioni the voice senior del 12 dicembre cosa ci aspetta in semifinale

Stasera su Rai1 torna The Voice Senior con la semifinale, una delle tappe più significative della stagione. I concorrenti si sfideranno in emozionanti performance, pronti a conquistare il pubblico e la giuria. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del programma, che promette emozioni e grandi talenti in gara.

The Voice Senior torna questa sera, venerdì 12 dicembre, in prima serata su Rai1, con una delle puntate più attese dell’intera stagione. Dopo settimane dedicate alle Blind Auditions, che rappresentano di certo la fase più avvincente, il talent condotto da Antonella Clerici entra nel vivo con il Knock Out, la semifinale che precede la grande resa dei conti. L’atmosfera si fa più tesa perché non ci sono più sconti e ogni nota diventa decisiva. Anticipazioni The Voice Senior del 12 dicembre. I coach – Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt – si presentano a questo appuntamento con squadre già ridotte: nella scorsa puntata hanno dovuto compiere i primi inevitabili tagli, portando ciascun team a sei concorrenti. 🔗 Leggi su Dilei.it